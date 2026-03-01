Nuovi servizi nell’uliveto di S’Ortu Mannu 

Nuovi servizi a supporto e nuovo look per l’uliveto storico de s’Ortu Mannu: è in fase di aggiudicazione la procedura negoziata per i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza della viabilità locale nell’omonima località. Gli interventi, finanziati con un investimento di 310 mila euro, prevedono la manutenzione straordinaria sulla sovrastruttura stradale del lungo viale d’accesso da circa 1,2 chilometri, il posizionamento di volumi di terra per garantire stabilità e compatibilità ambientale, e la realizzazione di opere di captazione e corrivazione delle acque meteoriche finalizzate alla permeabilità dei suoli e al miglioramento della viabilità nel contesto rurale. «L’intervento - spiega la sindaca Debora Porrà - è reso possibile dalle risorse inizialmente destinate a cofinanziare il Polo Ilaria Alpi ed ora libere di essere investite su un’infrastruttura strategica per un’area rurale in forte evoluzione». La strada sulla quale s’interverrà è una fondamentale via di collegamento per le attività agropastorali dell’area, per le colture boschive, l’attività venatoria e le strutture turistico - ricettive. «L’obiettivo - evidenzia la sindaca - è duplice: intendiamo migliorare la viabilità rurale adeguandola al transito di mezzi agricoli e di trasporto merci ma anche salvaguardare l’uliveto storico, eliminando l’inquinamento delle polveri che si generano con il transito dei veicoli. Avremo inoltre un accesso per tutti più sicuro e funzionale al sito e stimiamo una ricaduta positiva sui flussi turistici, sul potenziamento delle attività esistenti e sull’indotto del territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA