VaiOnline
Villamassargia
01 marzo 2026 alle 02:38

Nuovi servizi nell’uliveto di S’Ortu Mannu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovi servizi a supporto e nuovo look per l’uliveto storico de s’Ortu Mannu: è in fase di aggiudicazione la procedura negoziata per i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza della viabilità locale nell’omonima località. Gli interventi, finanziati con un investimento di 310 mila euro, prevedono la manutenzione straordinaria sulla sovrastruttura stradale del lungo viale d’accesso da circa 1,2 chilometri, il posizionamento di volumi di terra per garantire stabilità e compatibilità ambientale, e la realizzazione di opere di captazione e corrivazione delle acque meteoriche finalizzate alla permeabilità dei suoli e al miglioramento della viabilità nel contesto rurale. «L’intervento - spiega la sindaca Debora Porrà - è reso possibile dalle risorse inizialmente destinate a cofinanziare il Polo Ilaria Alpi ed ora libere di essere investite su un’infrastruttura strategica per un’area rurale in forte evoluzione». La strada sulla quale s’interverrà è una fondamentale via di collegamento per le attività agropastorali dell’area, per le colture boschive, l’attività venatoria e le strutture turistico - ricettive. «L’obiettivo - evidenzia la sindaca - è duplice: intendiamo migliorare la viabilità rurale adeguandola al transito di mezzi agricoli e di trasporto merci ma anche salvaguardare l’uliveto storico, eliminando l’inquinamento delle polveri che si generano con il transito dei veicoli. Avremo inoltre un accesso per tutti più sicuro e funzionale al sito e stimiamo una ricaduta positiva sui flussi turistici, sul potenziamento delle attività esistenti e sull’indotto del territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Scacco all’Iran, ucciso Khamenei

Usa e Israele hanno scatenato l’attacco. La Brigata Sassari vola in Libano 
Il conflitto

«Nessun italiano coinvolto» Crosetto bloccato a Dubai

Colpita una base dell’esercito in Kuwait Ieri un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi 
Il conflitto

«La logica americana è chiara ma ora il rischio è la guerra civile»

L’analista: Trump fuori controllo? No, segue l’agenda dei militari 
Celestino Tabasso
Regione

Todde-Pd, tregua per il referendum

Tensioni congelate durante le tre settimane di campagna per il 22 e 23 marzo 
Roberto Murgia
Carceri

«Non siamo la colonia del 41 bis»

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss 
Alessandra Carta
La storia

Muru Mannu, le cascate contese

Il sindaco di Gonnosfanadiga: «Sono nostre, non di Villacidro» 
Johanne Cesarano Paolo Carta
La storia

Zuncheddu: «Lo Stato mi ha tradito due volte»

Nel 2024 l’assoluzione dopo 33 anni di carcere da innocente: non ha avuto alcun risarcimento 
Massimiliano Rais
La giornata

Mattarella: diritto alla salute per tutti

Il monito del capo dello Stato: «Disparità non più accettabili tra nord e sud» 