Nuovi servizi igienici sul lungomare di Museddu 

In un paese che d’estate vive di spiaggia, turisti e famiglie, sono i dettagli a fare la differenza. Per questo l’amministrazione comunale di Cardedu ha deciso di rimettere mano ai servizi igienici sul lungomare di Museddu. Quelli che per anni sono stati lì, un po’ abbandonati, aperti a metà stagione, poco accoglienti. E che invece sono fondamentali per garantire decoro e un utilizzo turistico degna di quel tratto di costa. L’idea è semplice: riqualificare e potenziare. Renderli puliti, decorosi, davvero utilizzabili. Un gesto di rispetto per chi arriva e per chi a Cardedu ci vive tutto l’anno. Per farlo serviva predisporre e allacciare tutto alla rete idrica e a quella fognaria. Lavori di sottosuolo, di tubi, di collegamenti, senza i quali nessun bagno può funzionare. Il Comune ha affidato l’intervento a un artigiano del paese. Nei prossimi giorni partiranno gli scavi e gli allacci. Poi verrà il resto: la sistemazione definitiva dei locali, per restituire a Museddu un servizio semplice ma essenziale. Dal Comune, amministrato dal sindaco Marcello Vacca, dicono che non è una maxi opera, bensì qualcosa di più concreto: la dimostrazione che prendersi cura di un paese passa anche da qui, da un bagno pubblico sul lungomare che torna a essere al servizio di tutti. (ro. se.)

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