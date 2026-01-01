Nuovi fondi  per le terme e il verde 

Via libera del Consiglio comunale di Fordongianus al Documento unico di programmazione e al Bilancio. «Del Dup ci sono finanziamenti ottenuti di recente come 100mila euro per opere a supporto del turismo termale, 200mila euro per la progettazione del centro anziani e l’avvio dei lavori, 250mila euro per il centro fitness fermo da anni, 150mila euro per il campo di calcio a 5» ha spiegato il sindaco Serafino Pischedda.

Il capogruppo Lussorio Murgia ha chiarito ce «la priorità è garantire i servizi essenziali e migliorarli. La manutenzione e la cura del verde pubblico viene finanziata con l’imposta di soggiorno, l’incasso previsto è di 77mila euro. Le somme restanti sono utilizzate per iniziative culturali e turistiche. Con 75mila euro del canone termale si interverrà sugli edifici di pregio».

Il Consiglio infine ha approvato i Piani degli incarichi di consulenza, delle alienazioni, poi la revisione periodica delle partecipazioni. ( a.o. )

