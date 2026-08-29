Nuovi fiori per la festa della Beata Vergine 

Le strade e le piazze di Monserrato si vestono di nuovi colori in vista dei festeggiamenti della Beata Vergine. Sono iniziate le piantumazione nelle fioriere sistemate in diversi punti della città, nell’ambito degli interventi dedicati al decoro urbano e alla cura del verde pubblico.

Un’iniziativa che arriva a ridosso di uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità: le celebrazioni sono in programma dal 4 al 18 settembre, mentre la festa della Beata Vergine animerà piazza Maria Vergine dal 6 all’8 settembre. «Vogliamo che la città si presenti al suo meglio, accogliente e fiorita, per omaggiare la nostra Madonnina e per la gioia di tutti i residenti e visitatori – spiega l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma –. Per l’occasione abbiamo scelto di piantare la vinca, che è comunemente nota come pervinca. È una pianta nota per la sua straordinaria resistenza e per la sua fioritura lunga e generosa».

L’assessore però, rivolge anche un appello ai cittadini affinché le nuove piantine vengano rispettate e non siano strappate o portate via. «Questi fiori sono un bene comune, un patrimonio per tutti noi. Sono stati acquistati con le risorse della collettività attingendo dalle tasse che ognuno di noi paga onestamente». Un invito arrivato anche in virtù degli ultimi casi di danneggiamento al verde pubblico, in particolare agli alberi dei giardini. «Come sempre vorrei ringraziare la Cooperativa “I Progetti” per la professionalità, la cura e la dedizione messe in campo per la messa a dimora e la manutenzione del verde», conclude De Roma.



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