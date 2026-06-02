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03 giugno 2026 alle 00:42

Nuovi corsi di laurea vicini al mondo del lavoro 

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Il Senato accademico dell’Università ha aggiornato l’offerta formativa per intercettare le nuove richieste del mondo del lavoro. Una rimodulazione dei corsi di laurea decisa nell’ultima seduta dai rappresentati del Senato universitario.

In accreditamento, tra nuovi corsi e riattivazioni ci sono Economia Aziendale & Management (100% a distanza), Tossicologia Ambientale e Forense, Ingegneria Gestionale, Diritto dello Sviluppo Sostenibile e dell'Innovazione, Data Science, Attività Motorie Preventive e Adattate, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica. Si va verso la disattivazione invece dei corsi di Educazione Professionale, Tecniche di Neurofisiopatologia, Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, Data Science, Business Analytics e Innovazione.

Nella seduta, approvata anche una delibera per la valorizzazione del patrimonio storico: è infatti in arrivo un nuovo sistema di targhe pregiate e coerenti con l’identità visiva dell’Università di Cagliari per identificare e raccontare gli ingressi, gli edifici e gli spazi storici del nostro campus urbano, migliorando l'orientamento di cittadini e visitatori.

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