VaiOnline
Carbonia.
28 luglio 2026 alle 00:34

Nuove tariffe Tari, il piano finanziario approda in Consiglio  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il tema è di quelli caldi. Soprattutto perché tocca il portafogli delle famiglie. Lo smaltimento dei rifiuti e le tassazioni su di esso proprio per questo motivo fanno sorgere domande. Quanto graverà la Tari sulle tasche dei 15mila contribuenti di Carbonia? Come verranno svolte le attività di ritiro dei rifiuti? Quesiti che la città si pone da anni, ma adesso il nuovo piano economico finanziario del servizio integrato della nettezza urbana approda per la prima volta all'attenzione del Consiglio comunale: verrà discusso infatti il 30 luglio, con seduta prevista alle 17, e consentirà di capire molte cose.

Intanto si attendono i dettagli su come il servizio si svolgerà, se la tassa sui rifiuti resterà invariata, se invece subirà dei ritocchi al rialzo o, magari, addirittura delle sforbiciate. Nei mesi scorsi il Comune ha approvato il nuovo appalto decennale da 38 milioni di euro che dovrebbe partire verso la fine dell'estate nonostante si attenda la fase delle informazioni alla cittadinanza che l'amministrazione ha annunciato. Constestualmente il Consiglio sarà chiamato anche a discutere le tariffe della Tari da applicare per il 2026 e la definizione delle scadenze dei pagamenti. Prevista anche l'analisi dei debiti fuori bilancio e del documento unico di programmazione per l'acquisto di beni e servizi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Accise e caro carburanti, Isola nella morsa dei rincari

Ieri un litro di diesel costava in media quasi 2 euro e 20 Benzinai in difficoltà, ma il conto ricade sui consumatori 
Marco Noce
Il lutto

L’addio ad Andrea e l’urlo disperato: «Fillu miu, amore»

Un fratello morto, l’altro in carcere: lo strazio di mamma Bernardetta 
Giorgia Daga
Regione

Pd, avanti sulle riforme Lai: «Non saremo  i notai della Giunta»

Gli indirizzi per la nuova stagione politica Il segretario: «La sanità resta la priorità» 
L’assalto

«Non è dissenso ma solo violenza»

Meloni nel cantiere dell’Alta Velocità Quattro fermi, quasi 1500 identificati 
Roma

Ucciso per difendere l’amico rapinato

Egiziano colpito alla testa con un cacciavite. Fermato un 28enne gambiano 
La guerra in Iran

L’ultima chance per la diplomazia

Donald Trump pronto a un nuovo attacco se dovessero fallire i colloqui 