Nuove targhe, fine dei disagi per gli automobilisti  

Nuove targhe automobilistiche: c’è il primo via libera del Consiglio dei ministri. Il provvedimento adegua l’elenco delle nuove sigle corrispondenti al nuovo assetto territoriale definito dalla Regione alle quattro province istituite: VS per il Medio Campidano, SU per il Sulcis Iglesiente, OG per l’Ogliastra e OT per la Gallura Nord-Est Sardegna. Si tratta di un intervento transitorio, nato dal riordino amministrativo regionale, e che non comporta alcun costo aggiuntivo per i cittadini. La novità, infatti, interessa esclusivamente i nuovi veicoli che avranno sigle diverse, mentre i vecchi continueranno a circolare senza l’obbligo di reimmatricolazione immediata, fino a quando non dovesse verificarsi la necessità oppure nel caso in cui il mezzo dovesse cessare dalla circolazione. Inoltre, la misura garantisce piena operatività amministrativa anche per la gestione dell’Imposta provinciale di trascrizione. Dopo questo primo passaggio, il testo andrà al Consiglio di Stato. Fine dei disagi dei 42 automobilisti del Medio Campidano, imprenditori con i nuovi mezzi acquistati per lavoro e chiusi in garage per i cavilli burocratici delle targhe. Nei giorni scorsi avevano protestato alcuni camionisti. (s. r.)

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