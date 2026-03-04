Nuove regole in via Messina 

Novità per la viabilità in via Messina dove alcuni anni fa vennero (con non poche polemiche) cambiati i sensi di marcia. La principale modifica voluta dal Comune di Carbonia, insieme alla Polizia locale guidata dal comandante Andrea Usai, riguarda l’intersezione con via Umbria dove si inverte il senso di marcia riportandolo a come era sempre stato per decenni. L’obbiettivo e migliorare la sicurezza stradale e rendere più ordinata la circolazione dei veicoli, anche con l’istituzione del senso unico alternato nel tratto compreso tra via Lombardia e via Messina. In sostanza, chi arriva da via Satta, percorrendo via Trexenta, potrà proseguire verso via Messina per poi svoltare a destra in direzione via Umbria. «È una modifica che non risolve il problema creato quando furono stravolti tutti i sensi unici della zona – protesta il consigliere Gianluca Arru – sarebbe stato prevedibile ripristinata la viabilità come era in precedenza». (f. m.)

