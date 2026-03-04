VaiOnline
Carbonia.
05 marzo 2026 alle 00:29

Nuove regole in via Messina 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Novità per la viabilità in via Messina dove alcuni anni fa vennero (con non poche polemiche) cambiati i sensi di marcia. La principale modifica voluta dal Comune di Carbonia, insieme alla Polizia locale guidata dal comandante Andrea Usai, riguarda l’intersezione con via Umbria dove si inverte il senso di marcia riportandolo a come era sempre stato per decenni. L’obbiettivo e migliorare la sicurezza stradale e rendere più ordinata la circolazione dei veicoli, anche con l’istituzione del senso unico alternato nel tratto compreso tra via Lombardia e via Messina. In sostanza, chi arriva da via Satta, percorrendo via Trexenta, potrà proseguire verso via Messina per poi svoltare a destra in direzione via Umbria. «È una modifica che non risolve il problema creato quando furono stravolti tutti i sensi unici della zona – protesta il consigliere Gianluca Arru – sarebbe stato prevedibile ripristinata la viabilità come era in precedenza». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Guerra, l’Italia alle prese col dilemma basi

Si discute sulla concessione che potrebbero chiedere gli Usa, Meloni e Crosetto da Mattarella 
Il delitto di via Ghibli.

Il figlio: «Ho preso i soldi ma non li ho uccisi»

l F. Pinna
Il conflitto

Usare le basi italiane? Il dilemma del Governo

Meloni e Crosetto a colloquio con Mattarella «È il momento più difficile degli ultimi decenni» 
il conflitto

Prezzi alle stelle e code Caos benzina nell’Isola

La Sardegna è fra le regioni più care d’Italia: forti aumenti, automobilisti in fila per il pieno 
Riccardo Spignesi
L’incontro

Bersani: «Gli Usa puntano a controllare risorse ed energia»

L’ex segretario del Pd a Iglesias per presentare il suo libro 
Maurizio Liscia
Regione

«La lite Todde-Pd frena la manovra da 750 milioni»

Rischia di slittare la variazione di bilancio con i fondi della vertenza entrate 
Roberto Murgia
Senato

Antisemitismo, primo via libera al ddl

Il disegno di legge spacca il Pd: i sei riformisti votano col centrodestra 
Napoli

L’addio a Domenico: «Il figlio di tutti noi»

In migliaia per il funerale del bimbo, in cattedrale presente anche la premier 