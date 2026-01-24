«Nuove assunzioni, Cagliari penalizzata» 

«Sono stati annunciati potenziamenti per agenti, assistenti, sovrintendenti e ispettori ma la Sardegna resta gravemente sotto organico». Lo denuncia il segretario generale regionale del Siap, sindacato di Polizia, perché a fronte di una richiesta chiara e documentata di almeno 150 unità per l’intero territorio regionale «sono arrivate meno della metà delle risorse necessarie, dunque le briciole, in un contesto in cui la percentuale dei pensionamenti è in costante crescita e destinata ad aumentare ulteriormente nel 2026».

Tra le criticità maggiori c’è Cagliari «con i suoi uffici, reparti e articolazioni della Polizia, territorio tra i più esposti, insieme a Sassari, più sofferenti e maggiormente colpiti dalla carenza di personale. Le altre realtà provinciali cercano di galleggiare, ma la curva dei pensionamenti sta progressivamente divorando anche quell’equilibrio minimo che fino ad oggi era stato faticosamente mantenuto. La situazione è oggettivamente grave e non più rinviabile». Il Siap aggiunge che non si tratta «di una richiesta di militarizzazione del territorio, ma di un appello alla sicurezza, concreta e necessaria. La Polizia di Stato, per dovere di servizio, continua comunque a garantire l’efficienza di tutti i settori. Ma questo comporta un aggravio crescente sulla logistica interna e turni di lavoro sempre più massacranti per il personale». Infine l’appello «al capo della Polizia e alla politica sarda, chiamata a una responsabilità diretta anche sul piano della sicurezza dei territori che amministra. Chiediamo alle istituzioni di insistere con il dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Ministero dell’Interno affinché venga adottato un intervento immediato: in assenza di risposte, il sistema rischia seriamente di non reggere».

RIPRODUZIONE RISERVATA