Nuova scossa da 4,7 Sedici i morti italiani 

Macuto. Ci hanno provato fino all’ultimo. Anche dopo che una nuova scossa di magnitudo 4.7 domenica notte aveva fatto oscillare quel che restava del palazzo. Ma dopo quasi 20 ore di lavoro ininterrotto, i vigili del fuoco italiani hanno dovuto rinunciare alle operazioni nell’edificio di Macuto in cui era stata segnalata una donna ancora in vita con due dei suoi tre figli. Un epilogo «doloroso» ma inevitabile, per garantire la sicurezza dei soccorritori e perché da qualche ora non arrivavano più segnali di vita. Intanto è stato recuperato a Caracas il corpo del salernitano Enzo Cuomo e sono stati individuati quelli di moglie e figlia. La Farnesina ieri ha comunicato che sono 16 gli italiani che risultano deceduti. Tra loro cinque appartenenti alla famiglia di Gennaro Garofalo, originaria del Salernitano, che da anni viveva a La Guaira. Proprio qui ieri è stato miracolosamente trovato vivo sotto le macerie un 21enne, Aaron Levi Cantillo.

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