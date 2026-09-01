Nuova piazza nel mirino degli incivili 

Contenitori della pizza vuoti, bottiglie e lattine di birra: i resti di una cenetta consumata all’aperto, nella nuova piazza ex Combattenti a Sestu inaugurata da pochi mesi. Ma chi ha mangiato e bevuto non si è preoccupato di gettare i rifiuti, sparsi sul tavolo, sulle panchine e per terra. I passanti più mattinieri hanno trovato la piazza in quelle condizioni e subito le immagini sono girate sui social, suscitando indignazione.

«La cosa che più mi ha colpito è che nella piazza c’è un cestino, eppure hanno lasciato il posto in quelle condizioni», commenta Massimo Collu, «non vorrei sentire la solita scusa sul fatto che ai nostri giovani mancano gli svaghi, perché è piuttosto triste come vivono il bene comune». Sebbene al momento non ci sia certezza, le voci attribuiscono il gesto incivile a ragazzini. Anche il nuovo Parco fluviale, e anche piazza Primo Maggio, hanno visto situazioni simili. In piazza ex Combattenti ci sono telecamere, dunque i cittadini sperano che i responsabili siano identificati. (g. l. p.)

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