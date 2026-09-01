SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sestu
02 settembre 2026 alle 00:56

Nuova piazza nel mirino degli incivili 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Contenitori della pizza vuoti, bottiglie e lattine di birra: i resti di una cenetta consumata all’aperto, nella nuova piazza ex Combattenti a Sestu inaugurata da pochi mesi. Ma chi ha mangiato e bevuto non si è preoccupato di gettare i rifiuti, sparsi sul tavolo, sulle panchine e per terra. I passanti più mattinieri hanno trovato la piazza in quelle condizioni e subito le immagini sono girate sui social, suscitando indignazione.

«La cosa che più mi ha colpito è che nella piazza c’è un cestino, eppure hanno lasciato il posto in quelle condizioni», commenta Massimo Collu, «non vorrei sentire la solita scusa sul fatto che ai nostri giovani mancano gli svaghi, perché è piuttosto triste come vivono il bene comune». Sebbene al momento non ci sia certezza, le voci attribuiscono il gesto incivile a ragazzini. Anche il nuovo Parco fluviale, e anche piazza Primo Maggio, hanno visto situazioni simili. In piazza ex Combattenti ci sono telecamere, dunque i cittadini sperano che i responsabili siano identificati. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Turismo

Vacanze sarde, il peso del controesodo

l A. Carta, Marci
L’emergenza.

Marghine, dializzati costretti a viaggiare

Francesco Oggianu
Legambiente

I nemici della costa: ogni ora sei reati

Il mare italiano fra inquinamento, abusi e pesca illegale. L’Isola a metà classifica 
Controesodo da incubo, aerei pieni e spesso in ritardo

Il valzer delle partenze nello scalo di Cagliari: «Un girone infernale»

File interminabili per i passeggeri: «Così si rischia di perdere il volo» 
Sara Marci
Legge elettorale

Gelo di FI, il ballottaggio si allontana

Resta in campo solo l’emendamento Pera. Preferenze, centrodestra unito 