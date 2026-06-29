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Iglesias
30 giugno 2026 alle 00:20

Nuova camera mortuaria in cimitero? 

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Il percorso verso l’istituzione di una camera mortuaria presso il cimitero di Iglesias entra in una nuova fase. Oggi in comune la Terza commissione consiliare discuterà il punto dedicato ai “Servizi cimiteriali. Indirizzi per la regolamentazione” con particolare riferimento all’istituzione di una camera mortuaria presso il cimitero di Iglesias. Il tema era già stato affrontato in Consiglio attraverso una mozione della consigliera Gianna Concu, evidenziando la necessità di dotare il cimitero di uno spazio adeguato per la custodia temporanea delle salme, soprattutto durante il periodo estivo, quando le alte temperature e la limitata disponibilità degli spazi esistenti rendono più complessa la gestione delle esigenze dei cittadini. Durante la discussione consiliare era emersa la volontà dell’amministrazione e della maggioranza di accogliere la proposta, avviando però un necessario approfondimento tecnico.

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