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La cerimonia.
30 agosto 2026 alle 00:23

Nuoresi di successo nel mondo premiati come Rondini d’oro 

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Nuoro ha celebrato ieri al parco del monte Ortobene i suoi talenti nel mondo. Centinaia di persone hanno assistito all’undicesima edizione della Rondine d’oro, il riconoscimento promosso dall’associazione “Barbagia nel mondo” e dal Presidio turistico nuorese per celebrare chi si è distinto oltre i confini isolani. A presentare la cerimonia Gianluca Medas e Maria Annunziata Giannotti. I 12 premiati sono il dirigente di Acque spa Andrea Asproni, il designer Antonio Arcadu, l’ortopedico e docente universitario Severino Carta, i musicisti Gavino Murgia e Andrea Carta, il ristoratore Francesco Deiana, il funzionario di banca Luigi Frau, il bancario Francesco Maccioni, l’ingegnera Sara Lai, la chef Marina Ravarotto, e Langiu Carburanti con Chiara Langiu. Un riconoscimento anche alla memoria dell’ex procuratore di Perugia Giacomo Fumu, morto un mese fa, presentato da Paola Siotto. Poi l’omaggio alla giornalista Angela Azzaro. È stato ricordato il suo legame con la città. A parlarne Giulio Lauri: «Angela Azzaro è stata una cittadina del mondo e tutti conosciamo il suo impegno verso gli altri». L’evento è stato inserito nell’Ortobenfest. In chiusura, concerto dei Menhir.

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