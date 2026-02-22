VaiOnline
L’ex capolista.
23 febbraio 2026 alle 00:32

nuorese chiamata al pronto riscatto 

Nuoro. La Nuorese perde il primo posto in classifica fallendo lo scontro diretto contro l’Ilvamaddalena. Il 3-0 finale è chiarissimo del dominio dei padroni di casa, che hanno agganciato al secondo posto proprio i verdazzurri e distano due punti dalla neo capolista Ossese.

Gli ospiti non sono riusciti a proporre azioni concrete ed efficaci rendendosi pericolosi praticamente in una sola occasione con Puddu che, nella ripresa, ha colto l’incrocio dei pali con una bordata da 30 metri. Il discorso promozione non è comunque ancora archiviato. L’Ossese guida il campionato con 42 punti frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e nessuna sconfitta, ma con 8 gare ancora da giocare può accadere di tutto.

Domenica la squadra di Bonomi, domenica espulso, è chiamata a reagire immediatamente contro il Villasimius che all’andata ha vinto 2-0 e quest’anno l’ha eliminata dalla Coppa Italia. Al Frogheri vietato perdere: la Nuorese deve restare in scia per il possibile salto di categoria, i sarrabesi per allontanarsie dalla zona calda della classifica.

