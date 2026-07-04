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La celebrazione.
05 luglio 2026 alle 00:33

Nostra Signora di Bonaria: oggi la processione a mare 

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È il culmine delle celebrazioni per i 100 anni della consacrazione della Basilica di Bonaria. Una tradizione che richiama ogni anno migliaia di fedeli. Fede e devozione. È la forza della Madonna di Bonaria alla quale i devoti oggi potranno rendere omaggio in occasione della Sagra estiva dedicata alla Vergine.

Un voto che risale a 160 anni fa. Nel 1866 un gruppo di soldati dopo la battaglia di Custoza (terza guerra d’indipendenza), decide di avviare questa consuetudine. Un ringraziamento alla Madonna per essere tornati a casa incolumi. Quest’anno il rito assume un significato particolare perché coincide con il centenario della consacrazione della Basilica. Alle 10 è prevista la celebrazione liturgica presieduta dall’arcivescovo Giuseppe Baturi. Alle 18 i fedeli, dopo aver lasciato il sagrato, attraverseranno, con il simulacro della Madonna, via Bottego e viale Bonaria prima di raggiungere il molo Ichnusa da dove partirà la processione in mare. Davanti a Su Siccu, dopo la preghiera, verrà deposta una corona d’alloro per ricordare coloro che sono morti durante le traversate marine. Un pensiero sarà rivolto ai migranti che hanno perso vita nel Mediterraneo. Al ritorno sul Colle di Bonaria, il messaggio e la benedizione dell’arcivescovo Baturi.

«La Basilica di Bonaria - ricorda il rettore, padre Eugenio Caramia – venne definita dall’episcopato sardo, quando fu consacrata nel 1926, la cattedrale mariana della Sardegna». Dalle 18 diretta su Videolina. In studio la condirettrice Simona De Francisci insieme a padre Giovannino Tolu, già rettore della Basilica. Interviste a cura di Mariangela Lampis.

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