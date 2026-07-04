Nostra Signora di Bonaria, la processione a mare  

Oggi c’è la “Sagra Estiva” della Madonna di Bonaria. La statua della Patrona dei sardi, a bordo di un rimorchiatore e seguita da decine di imbarcazioni, dopo un giro nel Golfo degli Angeli, giunge davanti alla Basilica: viene gettata in mare una corona d'alloro, in memoria di tutti i caduti in guerra. Tutto il rito, dalla Messa, al rientro della statua in Basilica, sarà trasmesso in diretta su Videolina dalle 18. In studio Simona De Francisci che ospiterà padre Giovannino Tolu, rettore della Basilica di Bonaria. Inviata sul posto Mariangela Lampis.