Nostra Signora del Rimedio, sessanta posti per gli ambulanti 

I fumi degli arrosti, le bancarelle di torroni e quella folla che, accanto alla preghiera, cerca anche il rito più popolare della festa. La celebrazione di Nostra Signora del Rimedio, tra le più sentite dell’Isola, da sempre intreccia la sua anima religiosa con quella più profana.

Saranno 60 i posteggi destinati agli ambulanti: le domande ammesse alla graduatoria sono quelle arrivate al protocollo dell’Ente entro il 9 agosto. Gli spazi saranno riservati alle diverse categorie: dagli alimentari al settore non alimentare, passando per chi vende o somministra cibi e bevande, con una quota residuale per hobbisti e creatori di opere dell’ingegno. Per aggiudicarsi un posto, però, conterà soprattutto la storia. Se le richieste saranno più numerose degli spazi disponibili, la precedenza andrà a chi può vantare il maggior numero di presenze consecutive nelle ultime dieci edizioni della festa.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune almeno dieci giorni prima della festa in programma il 7 e l’8 settembre e ci sarà un ulteriore periodo di dieci giorni per eventuali osservazioni. Poi la convocazione per scegliere e assegnare concretamente gli spazi. Chi non si presenterà, o avrà una domanda tardiva o incompleta, sarà considerato rinunciatario e il posto potrà essere assegnato agli spuntisti. ( m. g. )

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