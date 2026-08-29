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Formula 1.
30 agosto 2026 alle 00:21

Norris sino al 2030 con la McLaren 

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tempo di rinnovi contrattuali in Formula 1. La McLaren e Lando Norris continueranno insieme fino almeno al 2030, termine che potrà essere prolungato ancora, secondo quanto prevede il contratto firmato dal campione del mondo in carica. Il 26enne britannico è titolare del team dal 2019 e da allora ha disputato 163 Gran Premi, più di qualsiasi altro pilota McLaren nella storia, con 13 vittorie, due titoli costruttori e il mondiale piloti. «McLaren è casa mia e sono molto felice di aver firmato un nuovo contratto». Per festeggiare il rinnovo, al pilota verrà regalata una MCL39, la vettura con cui ha vinto il Mondiale 2025. L’argentino Franco Colapinto ha invece prolungato il contratto con Alpine per una anno, fino alla fine del 2027 e continuerà ad affiancare il francese Pierre Gasly che lo scorso settembre aveva prolungato il contratto fino al 2028.

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