Nonni vigile, un bando per due anni 

Ci sarà tempo fino al 7 agosto per presentare domanda alla partecipazione del bando dei nonni vigile per i prossimi due anni scolastici. L’avviso, pubblicato sul portale istituzionale del Comune, è rivolto agli enti del terzo settore con cui stipulare la convenzione per la realizzazione del servizio.
Il servizio di vigilanza, utile per garantire maggiore sicurezza ai bambini delle scuole primarie e secondarie, sarà effettuato dai volontari negli attraversamenti pedonali in prossimità degli edifici scolastici individuati dalla Polizia Locale.
Potranno partecipare organizzazioni di volontariato (OdV) o associazioni di promozione sociale (Aps). L’istanza, completa della documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa, all’indirizzo pec del Comune di Cagliari, protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.
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