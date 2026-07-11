VaiOnline
Il servizio
12 luglio 2026 alle 01:12

Nonni vigile, un bando per due anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ci sarà tempo fino al 7 agosto per presentare domanda alla partecipazione del bando dei nonni vigile per i prossimi due anni scolastici. L’avviso, pubblicato sul portale istituzionale del Comune, è rivolto agli enti del terzo settore con cui stipulare la convenzione per la realizzazione del servizio.

Il servizio di vigilanza, utile per garantire maggiore sicurezza ai bambini delle scuole primarie e secondarie, sarà effettuato dai volontari negli attraversamenti pedonali in prossimità degli edifici scolastici individuati dalla Polizia Locale.

Potranno partecipare organizzazioni di volontariato (OdV) o associazioni di promozione sociale (Aps). L’istanza, completa della documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa, all’indirizzo pec del Comune di Cagliari, protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Caldo e vento, il fuoco fa il resto

Roghi in mezza Sardegna, chiuse la 131 e la 125, bloccato dal fumo l’aeroporto di Olbia 
l Artizzu, Deidda, Fresu, Murgana
L’emergenza

L’assedio degli incendi, Sardegna devastata dal fuoco

Chiuse per ore la 131 nell’Oristanese e la 125 a Olbia Paura nel Medio Campidano, difficoltà negli aeroporti  
Enrico Fresu (hanno collaborato g.pit. e m.s.)
Cronaca

Sangue a Santadi, si cerca ancora l’arma del delitto

La difesa di Porcu davanti al pm: «Minacciato con roncola e fucile» 
Francesco Pinna
Il focus

Yacht e velieri di lusso, destinazione Sardegna

Già avvistati Freedom (appartenuto a Roberto Cavalli) e Lady Brave (di Renzo Rosso) 
Umberto Zedda
Marmeeting 2026

I campioni mondiali dei tuffi da vertigine conquistano Masua

Più di mille persone hanno assistito alla spettacolare gara di Porto Flavia 
Angelo Cucca
La missione

Non solo fantini, i veterinari sardi al Palio di Siena

«Niente è lasciato al caso, nelle stalle c’è anche l’aria condizionata» 
Sara Pinna
La storia

Sospende le cure per avere un figlio, il coraggio di Giulia

Malata oncologica ha vinto la sfida: è diventata mamma di tre bambini  
Valeria Pinna
L’evento

Akenta riemerge dagli abissi ed è festa

Ad Alghero turisti da mezzo mondo per il tradizionale brindisi in mare 
Caterina Fiori