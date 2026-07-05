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Il traguardo.
06 luglio 2026 alle 00:43

Nonna Candida compie 100 anni, festa in famiglia 

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Il traguardo del secolo di vita circondata dalla famiglia, nella sua casa di Quartu. Così Candida Cogoni, classe 1926, quartese doc, ha festeggiato sabato i suoi primi cento anni, accanto ai quattro figli, cinque nipoti e tre pronipoti.

Una vita dedicata alla famiglia: moglie, casalinga, mamma e ora anche nonna e bisnonna. C’era anche la neo assessora alla Pubblica istruzione Marcella Marini alla festa dei 100 anni, in rappresentanza del Comune, con pergamena e un mazzo di fiori in regalo. «Ho avuto l'onore di portare gli auguri del sindaco e di tutta l'amministrazione alla nuova centenaria», racconta l’esponente della Giunta.

«Sedersi accanto a lei, ascoltare la sua storia, vedere l’affetto della sua famiglia e il sorriso con cui ha accolto questo giorno speciale mi ha ricordato quanto siano preziose le persone che custodiscono la memoria della nostra comunità. I cento anni della signora Candida», aggiunge Marini, «non sono solo un traguardo straordinario, ma una vita intera fatta di sacrifici, amore, lavoro e speranza. A lei», conclude l’assessora, «va il mio augurio più sincero, che continui a sentirsi amata come oggi, circondata dal calore della sua famiglia e dall'affetto di tutta la comunità».

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