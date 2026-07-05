Nonna Candida compie 100 anni, festa in famiglia 

Il traguardo del secolo di vita circondata dalla famiglia, nella sua casa di Quartu. Così Candida Cogoni, classe 1926, quartese doc, ha festeggiato sabato i suoi primi cento anni, accanto ai quattro figli, cinque nipoti e tre pronipoti.

Una vita dedicata alla famiglia: moglie, casalinga, mamma e ora anche nonna e bisnonna. C’era anche la neo assessora alla Pubblica istruzione Marcella Marini alla festa dei 100 anni, in rappresentanza del Comune, con pergamena e un mazzo di fiori in regalo. «Ho avuto l'onore di portare gli auguri del sindaco e di tutta l'amministrazione alla nuova centenaria», racconta l’esponente della Giunta.

«Sedersi accanto a lei, ascoltare la sua storia, vedere l’affetto della sua famiglia e il sorriso con cui ha accolto questo giorno speciale mi ha ricordato quanto siano preziose le persone che custodiscono la memoria della nostra comunità. I cento anni della signora Candida», aggiunge Marini, «non sono solo un traguardo straordinario, ma una vita intera fatta di sacrifici, amore, lavoro e speranza. A lei», conclude l’assessora, «va il mio augurio più sincero, che continui a sentirsi amata come oggi, circondata dal calore della sua famiglia e dall'affetto di tutta la comunità».

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