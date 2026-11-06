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07 novembre 2026 alle 00:29

Non si fermano all’alt, due giovani arrestati dopo un inseguimento 

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Non si sono fermati all’alt dei carabinieri, ma la loro fuga è durata solo pochi minuti. Due giovani – un 28enne cagliaritano e un 21enne di Monserrato – sono stati così bloccati e arrestati dopo un inseguimento tra le vie del centro. Sono ritenuti responsabili di fuga pericolosa all’alt dei militari e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, i carabinieri erano impegnati in un posto di controllo per la vigilanza e la sicurezza della circolazione stradale. Intorno alle 3.30, all’intimazione dell’alt da parte della pattuglia, il conducente di un crossover non si è fermato, ma ha accelerato provando la fuga. Da lì è partito l’inseguimento durato alcuni minuti e al termine del quale i militari sono riusciti a sbarrare la strada al mezzo in piena sicurezza, bloccando la corsa del veicolo. Al volante il 28enne, che è stato bloccato al posto di guida. Il passeggero 21enne, invece, nel tentativo di sottrarsi agli accertamenti, secondo le accuse avrebbe reagito con violenza spintonando i carabinieri prima di essere definitivamente immobilizzato. Per entrambi sono scattate così le manette.

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