VaiOnline
Iglesias.
02 gennaio 2026 alle 00:32

«Non scordate la laveria Lamarmora» 

Fiaccolata di Capodanno a Nebida per reclamare un piano di recupero 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una lunga fiaccolata sui sentieri dei minatori per raggiungere l'antica e affascinante laveria Lamarmora, ricordare l'importanza del suo valore storico e culturale e chiedere che il progetto di recupero vada a buon fine dopo tanti anni di attesa.

L’iniziativa

È quanto è accaduto nel borgo minerario di Nebida, la notte di Capodanno, dove ha preso vita una interessante iniziativa promossa e curata dal Consorzio turistico per l’Iglesiente e dal’associazione Verde azzurro Pan di Zucchero per sensibilizzare le istituzioni locali e regionali affinché al più presto possa essere recuperata e rivalorizzata la grande laveria Lamarmora. Nel nuovo anno, sono riposte molte speranze sul progetto di recupero, come ha dichiarato Attilio Casti, presidente del Consorzio turistico: «Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa per sensibilizzare le istituzioni sulla situazione della vecchia laveria che si trova in evidenti condizioni precarie. È un tesoro di archeologia industriale - ha affermato - che non possiamo perdere. È nostro dovere ricordare quanto sia importante il suo recupero e la sua riqualificazione culturale, sotto il profilo storico e turistico». A guidare la fiaccolata due guide d' eccezione: Roberto Orrù e Stefano Vascotto con il supporto tecnico e logistico di Stefano Pintore. «È stata una bellissima esperienza - ha raccontato Roberto Orrù, guida ambientale - ed è un progetto nato con il cuore per non perdere una parte fondamentale della nostra storia mineraria. Una luce accesa per non dimenticare la storia e i sacrifici di tante persone e anche una speranza per il suo urgente recupero strutturale». Sulla scia di un progetto di recupero da realizzare a breve, anche Giuseppe Fonnesu della Associazione Verde azzurro Pan di Zucchero: «Questo è un bene immenso che sta cadendo a pezzi - ha sottolineato Giuseppe Fonnesu - e al più presto le istituzioni devono lavorare per il suo completo recupero. Nel 2011 fummo protagonisti di una bella fiaccolata che venne fatta utilizzando le lampade a carburo per ricordare il lavoro di tanti minatori e di tanta brava gente».

La struttura
Una volta raggiunta la meta, le persone che hanno partecipato alla fiaccolata hanno avuto modo di ascoltare la storia e gli anedottodi legati alla vecchia laveria da Nini Mocco, uno dei pionieri delle escursioni nel territorio, e grande conoscitore di archeologia industriale. La laveria Lamarmora venne ultimata nel lontano 1897 e fu la principale struttura produttiva di Nebida, minuta anche di un piccolo approdo sottostante. Era fra le più moderne dell'Isola e disponeva di alcuni dei sistemi adottati nella Laveria Malfidano, a Buggerru. Era articolata in due sezioni ben distinte, una per i materiali terrosi, e l’altra per quelli compatti, molto ricchi di galena. Per il recupero integrale c’è un progetto che si estende ad altre importanti aree minerarie fra Nebida e Masua. Sono stati già siglati gli accordi di programma con la Regione e con Igea e ora si chiede che si arrivi finalmente ai cantieri attesi da tanto tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Luci alla Domus per Cagliari-Milan

l Gaggini, Pilia
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
capodanno tragico

La strage dei giovanissimi Sei italiani ancora dispersi

Rogo dalle candele pirotecniche sulle bottiglie di champagne Almeno 47 vittime, molte intrappolate nell’uscita angusta 
Capodanno

Cagliari, una festa per 20mila persone

Folla nelle strade, alla Fiera e al Bastione Ristoranti e locali del centro presi d’assalto 
Mauro Madeddu
la Crisi

Dal diesel al tabacco, la stangata sui sardi arriva col nuovo anno

Il 2026 si apre con una raffica di rincari È allarme per i consumi delle famiglie 
Luca Mascia
Sanità

Asl, sì alle nomine ma con tre “buchi”

Intesa in extremis Todde-Pd: restano scoperte le Aziende di Cagliari, Sassari e Olbia 
Roberto Murgia
Cronaca

Nella bottiglia sigillata c’è acqua contaminata, donna finisce in ospedale

Panico e mistero a Carbonia, indagini dei carabinieri in corso 
Fabio Murru Stefania Piredda
Strade di sangue

Il viaggio per il concerto finisce contro un albero Illorai, un anno di lutti

La vittima è un operaio, Marco Boninu Un cinghiale gli ha tagliato la strada 
Mariangela Pala
La tragedia.

«Nuova morte sul lavoro, inaccettabile»

Emanu ele Floris
Capodanno

L’Isola festeggia i primi nati del 2026

Lieti eventi a Monserrato, Oristano (doppio parto), Nuoro, San Gavino e Olbia 
Tradizioni.

Gli irriducibili del tuffo in mare

Angelo Cucca Mariangela Pala