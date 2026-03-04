VaiOnline
Non paga la Tari e abbandona i rifiuti 

Non soltanto è stato sorpreso ad abbandonare rifiuti su un marciapiede alla Marina: gli accertamenti svolti dagli agenti della Polizia Locale hanno permesso di accertare che quell’uomo, residente in città, è un evasore totale non essendo mai stato iscritto nei registri per il servizio del ritiro della spazzatura e dunque non ha mai pagato la Tari. Ora, secondo le nuove norme nazionali inasprite per contrastare il degrado urbano, rischia una sanzione superiore ai mille euro, cifra che può raddoppiare in caso si sia trattato di abbandono di rifiuti pericolosi.

La scoperta dell’incivile è stata possibile grazie a uno dei servizi svolti dagli agenti del nucleo igiene del suolo della Polizia Locale. Durante alcuni controlli è stato notato un uomo scaricare una serie di rifiuti alla Marina. Così i poliziotti oltre a sanzionare l’uomo, residente in città, hanno potuto verificare che non aveva mai pagato la Tari, risultando dunque secondo le accuse un evasore totale: sono scattate tutte le procedure amministrative.

Quello alla Marina è stato soltanto l’ultimo di una serie di episodi di rifiuti conferiti in modo illegale. I servizi proseguono senza sosta con verifiche anche su quanto ritrovato tra la spazzatura: spesso infatti ci sono elementi contenenti documenti o indizi che portano ai responsabili. Dagli uffici del Comune ricordano che «l’unico modo per evitare pesanti sanzioni è attenersi scrupolosamente al calendario del porta a porta e regolarizzare la propria posizione tributaria, contribuendo così attivamente alla bellezza e alla pulizia di ciascun quartiere della città».

