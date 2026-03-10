VaiOnline
Il caso.
11 marzo 2026 alle 00:21

«Non ci sono più aule» All’Alberti manca lo spazio per ottanta nuovi iscritti 

L’istituto di viale Colombo è al completo «Dalla politica finora nessuna risposta» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’ultima proroga del contratto per l’utilizzo in concessione della sede centrale di viale Colombo dice dicembre al 2027. Con una scadenza così vicina, e finora nessuna individuazione di una sede definitiva, l’unica certezza per il liceo Alberti è la storica e «grave carenza di spazi», denunciano i rappresentanti del comitato “Una sede per il liceo Alberti”. Risultato: la scorsa settimana l’istituto è stato costretto a respingere quasi ottanta richieste di iscrizione per il prossimo anno scolastico, 2026-2027, a causa della mancanza di aule.

Le attese

Per l’Alberti erano scesi in campo nella primavera del 2024 anche i candidati sindaco all’inizio della campagna elettorale. “Il Liceo Alberti è una nostra priorità”, “ci impegneremo per trovare una soluzione definitiva”, si diceva. «Impegni rimasti totalmente disattesi e la comunità scolastica è molto preoccupata», spiegano i membri del comitato. «Qualche timido segnale era giunto a luglio 2025, quando il dirigente scolastico Roberto Bernardini era stato ricevuto dal sindaco metropolitano Massimo Zedda. In quella occasione il sindaco aveva prospettato l’invio all’Autorità portuale», che ha la gestione della sede di viale Colombo, in quanto bene demaniale, «della richiesta di una adeguata proroga della concessione, così da consentire alla Città metropolitana di avviare i lavori di consolidamento e restituire alla comunità scolastica le numerose aule attualmente inagibili. Da allora, tuttavia, non è giunta alcuna comunicazione ufficiale né dall’Autorità portuale né dalla stessa Città metropolitana», dicono.

Cosa accade

In questa situazione, «la scorsa settimana il Liceo ha dovuto respingere quasi ottanta richieste di iscrizione per il prossimo anno scolastico, stilando una graduatoria che taglia fuori studentesse e studenti che avrebbero desiderato studiare all’Alberti. Se per chi aveva scelto il liceo scientifico tradizionale esistono diverse alternative negli altri istituti cittadini, nel caso degli indirizzi di Scienze applicate e Linguistico più di sessanta studenti dovranno ripiegare su percorsi di studio diversi, sedi più scomode o indirizzi forse meno adatti alle loro aspirazioni. Si tratta, a nostro avviso, di un caso grave di mancato rispetto del diritto allo studio e delle scelte personali di molti giovani cittadini sardi, che viola ancora il “patto tra generazioni” alimentando il loro senso di sfiducia verso le istituzioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Guerra e bollette, l’Isola paga il prezzo più salato

Stangata da oltre 800 euro per le famiglie sarde In nessun’altra regione si spende così tanto 
Luca Mascia
Il conflitto

Meloni oggi in Aula «Difendere Hormuz»

Asse con Starmer e Merz per tutelare le navi Mattarella: non torniamo alla tirannide cesarista 
Il sussidio

Ok al Reddito di studio E in Consiglio nasce il “diritto alla felicità”

Votata all’unanimità la legge sul Rest, il sostegno per chi vuole tornare a scuola 