Nomine Coldiretti, due donne ai vertici 

Coldiretti Sardegna sceglie due donne. Nell’Oristanese, Paola Desogos è la nuova segretaria di zona dell’ufficio Coldiretti di Ghilarza, punto di riferimento fondamentale per le imprese agricole del Guilcer e del Barigadu. Maria Carmen Atzori è invece la nuova presidente di Agrimercato Nord Sardegna, a sua volta accompagnata da una squadra rinnovata per rafforzare la rete territoriale.

Desogos, 49 anni, è arrivata in Coldiretti nel 2014, operando da allora nel Centro di assistenza agricola di Ghilarza. Prende il posto di Giambattista Deriu che torna a guidare l’ufficio di Cuglieri, strategico per il Montiferru e la Planargia.

La nomina di Atzori è arrivata invece dall’assemblea dei soci di Coldiretti Nord Sardegna: eletti anche Maria Grazia Murrocu (vicepresidente), Cristiano Ladu (con funzioni amministrative), Davide Murrocu (segretario di zona a Sassari) e Antonio Lorenzo Guiso (consulente dell’associazione gialloverde).

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