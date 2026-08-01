Niente ecomobile in spiaggia, servizio mai attivato nonostante gli annunci 

Tra lo stabilimento della Polizia e quello della Guardia di finanza c’è un cartello che indica la presenza dell’ecomobile, pensato per chi deve gettare i rifiuti e magari non è residente in città. Ma del mezzo non c’è traccia: il servizio che sarebbe dovuto essere attivo dal primo giugno non è mai partito.

Eppure nel sito della De Vizia e in quello del Comune era stato pubblicato l’annuncio: «Dal 1° giugno al 30 settembre, sarà attivo in città il servizio ecomobile con operatore, riservato alle utenze domestiche di residenti e non residenti». Servizio attivo dal lunedì al sabato dalle 14 alle 16, che era stato pensato per chi soggiorna in città solo nel fine settimana o per chi non riesce a seguire regolarmente il calendario della raccolta porta a porta. Per utilizzarlo bastava presentare il codice fiscale o la tessera sanitaria. Utilissimo soprattutto per evitare che i non residenti lascino i rifiuti sulla spiaggia. Il progetto però non è poi andato avanti. Non solo per problemi burocratici ma perché il posizionamento di un ecomobile al Poetto avrebbe creato diverse problematiche, a cominciare dall’utilizzo in modo non idoneo in una zona protetta e delicata. Inoltre la De Vizia avrebbe avuto grosse difficoltà ad entrare con i mezzi per svuotare l’isola ecologica.

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