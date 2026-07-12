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Capoterra.
13 luglio 2026 alle 00:18

Nicolò Barella in Comune 

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Tappa in Municipio per Nicolò Barella: il centrocampista dell’Inter e della Nazionale è stato accolto dal sindaco Beniamino Garau per una visita negli uffici comunali. Il campione ha dovuto infatti richiedere le carte d’identità per i figli. Per il sindaco un piacevole incontro, suggellato con una foto ricordo: «È stata una gradevole sorpresa», racconta Garau. «Dopo la tappa all’Ufficio anagrafe, l’ho invitato a tornare a Capoterra, città di origine della moglie quando il prossimo anno inaugureremo il nuovo stadio di calcio».

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