Nicolò Barella in Comune 

Tappa in Municipio per Nicolò Barella: il centrocampista dell’Inter e della Nazionale è stato accolto dal sindaco Beniamino Garau per una visita negli uffici comunali. Il campione ha dovuto infatti richiedere le carte d’identità per i figli. Per il sindaco un piacevole incontro, suggellato con una foto ricordo: «È stata una gradevole sorpresa», racconta Garau. «Dopo la tappa all’Ufficio anagrafe, l’ho invitato a tornare a Capoterra, città di origine della moglie quando il prossimo anno inaugureremo il nuovo stadio di calcio».

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