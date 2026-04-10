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Portoscuso.
11 aprile 2026 alle 00:29

Nessuno risponde al bando, il sindaco tiene aperto l’ambulatorio 

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Altri due mesi di proroga per l’incarico di medico di medicina generale al sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori. La Asl, dopo aver verificato «la perdurante indisponibilità a ricoprire l’incarico provvisorio per l’assistenza primaria» a Portoscuso, ha prorogato l’incarico a dottor Atzori fino al 31 maggio, «per garantire ai residenti la tutela del diritto alla salute e delle relative prestazioni sanitarie dei Lea». Si sta rivelando più arduo del previsto trovare un medico disponibile a coprire l’incarico per l’assistenza primaria a Portoscuso, problema analogo a quello vissuto in altri centri tra cui Iglesias. Il problema è emerso quando uno dei medici di Portoscuso è arrivato al traguardo della pensione, circa mille assistiti sono rimasti privi di assistenza. L’unica soluzione sembra essere quella di migrare verso ambulatori del territorio, con distanze anche di oltre trenta chilometri. Quando la Asl ha poi pubblicato un avviso alla ricerca di un sostituto temporaneo, il sindaco di Portoscuso ha deciso di scendere in campo indossando di nuovo il camice bianco per garantire il diritto alla salute dei suoi concittadini. La sua è stata l’unica risposta all’avviso Asl.

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