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Fluminimaggiore
02 agosto 2026 alle 00:50

«Nessuna area per i camper a Capo Pecora» 

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Nel Sic di Portixeddu-Capo Pecora non è stata attivata alcuna area di sosta per i camper. Lo ha precisato il sindaco di Fluminimaggiore Paolo Sanna, dopo le numerose polemiche sollevate nei giorni scorsi, con le quali in tanti sostenevano, contrari, attraverso i social, l’apertura di uno spazio riservato al posteggio dei caravan.

«Si tratta solamente di un progetto – precisa il sindaco Paolo Sanna – che stiamo portando avanti per contrastare l’abbandono dei rifiuti nella zona Sic di Capo Pecora, ma nulla è stato attuato. La sosta per il momento è ancora libera». Il terreno che la proposta progettuale individua è quello accanto alla “rotonda” di fine strada, che attualmente è delimitato dalle staccionate di legno. «Quel terreno ricade nei limiti territoriali del comune di Arbus – aggiunge il primo cittadino – anche se nella gestione del Sic il nostro comune è il capo fila. Provvediamo per questo al ritiro dei rifiuti e alla pulizia dell’area tutelata. Con l’istituzione di un punto sosta per i camper miriamo a una maggiore tutela dell’ambiente e a un più efficace ritiro dei rifiuti in modo differenziato. Non riesco a capire il motivo di tante polemiche avverse». L’amministrazione comunale si riserva al momento di decidere sulla prosecuzione del progetto. «Abbiamo anche ricevuto il parere positivo della Soprintendenza – conclude Paolo Sanna – anche se alla fine sul tutto deciderà la Giunta comunale. Informeremo poi i cittadini sulla decisione presa dall’esecutivo».

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