«Nessun albero è stato abbandonato» 

A un anno dall’inaugurazione, anche il verde della nuova passeggiata mostra più di qualche difficoltà. Tra le aiuole ci sono palme morte, altre alle prese con il punteruolo rosso e alberi di Giuda che non hanno retto al trasferimento. Un quadro che non sfugge a chi percorre ogni giorno via Roma e che il Comune prova ora a recuperare, tra cure, nuove piantumazioni e manutenzione. «Quest’area è ormai un parco, uno spazio verde che serve alla città, anche per la socialità», spiega l’assessora al Verde Giua Marassi, assicurando che la zona è entrata nel circuito comunale di cura e manutenzione.

Il problema più evidente riguarda le palme Phoenix canariensis, molte delle quali sono state colpite dal punteruolo rosso. «Per gli esemplari ancora recuperabili è in corso un programma di trattamenti», spiega l’assessora. Alcune, invece, erano ormai morte e sono state abbattute. «Stiamo tentando in tutti i modi – dice Marassi – di recuperare quelle ancora in piedi». Non è andata meglio ad alcuni alberi di Giuda, espiantati durante i lavori, trasferiti nei vivai e poi nuovamente piantati. «Molti non hanno tollerato il reimpianto: per questo sono morti, altri sono in sofferenza». L’impresa dovrà sostituirli, come già fatto in parte, e altre piantumazioni, annuncia, «sono previste in autunno».

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