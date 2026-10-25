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Oristano.
26 ottobre 2026 alle 00:40

«Nella Media “Alagon” verifiche urgenti su sicurezza e igiene» 

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Verifiche urgenti sulla sicurezza e salubrità della scuola media “Alagon” e, se necessario, trasferimento temporaneo delle classi. Giancarlo Mameli, coordinatore provinciale di Sardegna al Centro 20Venti, ha scritto a prefetto, Asl, Ufficio scolastico territoriale, sindaco e dirigenza scolastica, chiedendo accertamenti e interventi a tutela degli studenti.

A riportare l’attenzione sull’istituto è stato l’episodio di sabato, quando gli alunni sono stati fatti uscire dalle aule dopo la sanificazione perché l’aria era diventata irrespirabile. L’episodio si aggiunge alle infiltrazioni d’acqua durante i lavori al tetto, ai problemi strutturali segnalati e alla presenza di mosche. Da verificare anche la possibile presenza di guano di piccione vicino agli impianti di climatizzazione.

Mameli chiede controlli sull’edificio e chiarimenti sulle verifiche effettuate prima e durante le lezioni. All’Asl 5 sollecita accertamenti igienico-sanitari; agli altri enti, coordinamento e soluzioni tempestive. «Non possiamo permettere che la salute degli studenti e il loro diritto all’istruzione siano compromessi da ritardi, sottovalutazioni o carenze organizzative», afferma Mameli, che invita a valutare sedi alternative per garantire la continuità didattica durante gli accertamenti. «Le famiglie non devono essere lasciate sole nella ricerca di soluzioni che competono alle istituzioni – conclude Mameli – È il momento di passare dalle parole ai fatti».

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