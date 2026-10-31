Addio alla nonna cuoca influencer 

Firenze. È scomparsa all'età di 85 anni Nonna Silvi, la cuoca e influencer diventata nota a livello nazionale e internazionale grazie ai contenuti dedicati alla cucina tradizionale toscana pubblicati sui social network. La donna, Silvana Bini è deceduta venerdì notte nella sua abitazione di Montespertoli, in provincia di Firenze. A darne notizia i nipoti sulla pagina ufficiale “nonnasilvi”. «Una malattia fulminante, in soli 20 giorni, si è portata via Nonna Silvi». L'attività di Nonna Silvi era iniziata nel 2022, quando i nipoti Gabriele e Simone Martini avevano cominciato a realizzare video mentre cucinava all'interno del Forno Martini a Castelfiorentino, di proprietà della famiglia. I video divennero virali raggiungendo circa 4,3 milioni di follower su Instagram, 2,1 milioni su TikTok e oltre un milione su Facebook.

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