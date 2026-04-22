Nel vuoto con i tre bimbi Solo la primogenita sopravvive ma è grave 

CATANZARO. Ha preso in braccio, uno per uno, i suoi tre figli e poi li ha lasciati cadere nel vuoto dal terrazzo al terzo piano dell’appartamento in cui viveva a Catanzaro. Poi li ha seguiti gettandosi a sua volta. Un drammatico gesto che ha portato alla morte di due bimbi, uno di 4 anni ed uno di 4 mesi, e della donna.

Si è salvata la bambina di sei anni, ma le sue condizioni sono state definite critiche anche se stabilizzate, dai medici del reparto di Terapia intensiva dove è stata ricoverata prima del trasferimento al Gaslini di Genova. La bimba è stata sottoposta ad una delicata procedura di radiologia interventistica per stabilizzare le lesioni più minacciose per la vita. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli investigatori della Squadra mobile di Catanzaro che sotto il coordinamento della Procura hanno avviato gli accertamenti. Sin dall’inizio il caso, sulla base dei rilievi e degli accertamenti svolti, è stato inquadrato senza dubbi come un omicidio-suicidio. La donna, secondo quanto ricostruito, aveva manifestato già in passato un disagio di natura psichiatrica, aggravato nell’ultimo periodo da una depressione post partum dopo la nascita, a dicembre, dell’ultimo figlio. La Procura di Catanzaro ha confermato la correlazione tra il gesto estremo e la sofferenza della 46enne. Non ci sono infatti indagati e non si ipotizza il coinvolgimento di terze persone nell’episodio. Il marito era in casa al momento del gesto ma non si è reso conto di quanto stava accadendo. Solo successivamente, dopo avere sentito il rumore della caduta, non vedendo nessuno in casa, si è precipitato in strada e ha cercato di rianimare i figli e la moglie in attesa dei soccorsi, ma i suoi sforzi sono stati vani.

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