Nel tabellone nazionale tre team sardi 

Prende il via oggi il tabellone nazionale di Serie C di tennis a squadre, che mette in palio le promozioni alla Serie B2 2026/27. Tre le squadre sarde in lizza, che iniziano la loro avventura tutte oltre Tirreno. Nel torneo maschile, il Tc70 Oristano inizia la sua corsa a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, sui campi della Mutti & Bartolucci Tennis Clinic, mentre il Tc Alghero vola a Roma, in casa del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. Nel tabellone femminile, il Tc Alghero femminile inizia la sua corsa a Bari, in casa della Società Angiulli Bari. Tutti i match prendono il via alle 9.

Verdetti in D1

Poggio Sport Village A, Easy Sporting A, Gt Generale Rossi e Cus Cagliari A sono promosse in Serie C maschile, mentre Quattro Mori Tennis Team A e il Gt Generale Rossi conquistano l'accesso alla C femminile. Nel maschile, le semifinali di Serie D1 vedono il lizza Gt Generale Rossi-Easy Sporting A e Cus Cagliari A-Poggio Sport Village A, mentre Quattro Mori e Generale Rossi si sfidano per il titolo femminile di categoria. I playout femminile decretano le retrocessioni in D2 di-T&C Al.Ga. e Ct Macomer. Salve Torres e Cus Cagliari.



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