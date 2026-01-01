VaiOnline
Volley.
02 gennaio 2026

Nel segno di Alessia Orro 

Volleyball World la vota terza miglior giocatrice al mondo 

Le immagini delle vacanze a Narbolia, puntualmente postate sui social in cui sa essere protagonista come in campo, hanno già raggiunto gli oltre 560 mila follower (soltanto su Instagram) sparsi per il mondo. Ma Alessia Orro è già al lavoro a Istanbul, perché domani tornerà a giocare nella Sultanlar Ligi (la Serie A di pallavolo femminile turca) con il suo Fenerbahçe. Alle 14 affronterà l’Aras Kargo (settima in classifica) cercando la tredicesima vittoria stagionale. Serve per restare in scia alla capolista VatfikBank, che ha scavato un solco di due punti vincendo al tie-break la sfida diretta dello scorso 11 dicembre.

Nuova soddisfazione

Intanto, durante questi giorni di festa, il profilo di Volleyball World ha incuriosito gli appassionati, snocciolando, ad uno ad uno, i nomi delle due top 10 mondiali maschili e femminili in cui ha messo in fila i migliori giocatori e giocatrici del mondo. L’Italia, che ha siglato nel 2025 la “doppia doppietta” mondiale, vincendo entrambi i titoli a livello di nazionali e di club (oltre a conquistare la Volleyball Nations League con le donne del ct Julio Velasco, e il secondo posto con gli uomini di Fefè De Giorgi), fa la parte del leone e ha due giocatori e due giocatrici sul podio. Alessia, MVP dell’ultimo torneo iridato in Thailandia, è al terzo posto tra le migliori del mondo.

La classifica

Tra le donne, il primo posto va a Monica De Gennaro, un libero. È una sorpresa sino a un certo punto, perché Moki , che a quasi 39 anni (li compie tra sei giorni) ha chiuso la carriera azzurra, ha completato in Thailandia un palmares personale inarrivabile, tra successi di club e in Nazionale. Seconda è un’altra giocatrice dell’Imoco Conegliano, la schiacciatrice brasiliana Gabi. Quindi, al terzo posto, c’è quella che in tanti considerano la più forte palleggiatrice del mondo, la ventisettenne di Narbolia, da quest’anno al Fener.

Orro ha preceduto la compagna di squadra in maglia gialloblù, Melissa Vargas (opposto turca di origine cubana) e un’altra brasiliana, la centrale Julia Kudies. Alle loro spalle, la giapponese di Novara, Mayu Ishikawa (settima) è l’unica non azzurra: sesta è Kate Antropova, ottava Paola Egonu, nona la capitana della Nazionale, Anna Danesi, decima Myriam Sylla.

Gli uomini

Alessandro Michieletto, “bombardiere” della Nazionale azzurra e di Trento è il miglior giocatore del mondo, con il capitano Simone Giannelli (campione iridato con Italia e Perugia) è “soltanto” terzo, dietro il bulgaro Aleksandar Nikolov. Nella top 10 anche il libero azzurro Fabio Balaso (7°).

