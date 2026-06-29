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Oristano.
30 giugno 2026 alle 00:20

Nel furgone al sole,  salvato un cane  

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Sdraiato sul tappetino davanti al sedile anteriore, affannava pesantemente. Il cagnolino era in evidente sofferenza: chiuso in un furgoncino parcheggiato sotto il sole in via Tirso con temperature proibitive. Solo la prontezza di alcuni passanti ha evitato il peggio. Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale che sono riusciti a recuperare facilmente il cagnolino perché una delle portiere del mezzo non era chiusa. Subito hanno soccorso il povero cane, sfinito da quel caldo infernale, gli hanno da bere e hanno arieggiato.

Poco dopo è arrivato il proprietario, un 56enne di Ortueri, che ha spiegato di essersi allontanato per svolgere alcune commissioni. L’uomo è stato multato con una sanzione da 100 euro per la violazione del regolamento sulla tutela degli animali. ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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