Mountain bike.
05 marzo 2026 alle 00:27

Nel cross country a Pula brillano Fois e Onida 

È toccato a Pula aprire la stagione del cross country in mountain bike, con il 2° Trofeo Pixina Manna, organizzato dalla Pul.Sar. nel parco tecnologico.

Sui 4 giri del percorso (quelli che divevano compiere le categorie principali, il migliore è stato Alessio Fois (Élite Master dell’Arkitano) che ha preceduto il triatleta ussanese Ruslan Farci (stessa categoria, Sestu Bike), ma anche il Master 4 nuorese Andrea Lovicu ha tenuto un passo analogo, considerando le partenze scaglionate. Tra gli Allievi, bene il solito Leonardo Onida. ( c.a.m. )

I vincitori di categoria

Esordienti 1° anno : Salvatore L. Loi (Fabio Aru Academy) . Esordienti 2° anno : Salvatore Pileri (SamaBike). Allievi 1° anno : Gabriele Scano (Ossidiana) . Allievi 2° anno : Leonardo Onida (Uc Guspini). Juniores : Filippo Congiu (Nurri-Orroli Mtb). Élite Master : Alessio Fois (Arkitano). Master 2 : Alessandro Spanu (MasBike Team Nils). M3 : Daniele Uccheddu (PUl.Sar.). M4 : Andrea Lovicu (Bt Demurtas). M5 : Pierpaolo Atzeni (Sc Cagliari). M6 : Giorgio Atzeni (id.). M7 : Angelo Massa (Pul.Sar.). M8 : Giulio Caboni (id.). M9 : Giorgio Puddu (2000 Ricambi).

Le vincitrici di categoria

Esordienti 1° anno : Marta Perra (Seguimi Bike Pr.) . Esordienti 2° anno : Matilde Podda (SamaBike). Allieve 1° anno : Soraya Cancedda (Vc Sarroch) . Allieve 2° anno : Gaia Caria (Atkitano). Under : Sara Murgia (Nurri-Orroli Mtb). Women 6 : Manola Vacca (Pul.Sar.). W7 : Elisabetta Palermo (Explora).

