Basket A1 femminile.
05 marzo 2026 alle 00:27

Nei playout sarà sfida Dinamo Women-Brixia 

Sassari. Come l'anno scorso la Dinamo Women dovrà guadagnarsi la permanenza nella A1 femminile attraverso i playout. L'ultimo turno, che vede Sassari riposare, non modifica la classifica. La squadra sassarese ha chiuso al nono posto quindi affronterà negli spareggi la decima classificata che è la Brixia Brescia. La migliore posizione consente alla formazione allenata da Paolo Citrini di avere l'eventuale terza gara in casa. Nella stagione regolare la Dinamo Women si è imposta nettamente sulle lombarde: 81-65 in trasferta e 87-60 al PalaSerradimigni.

Chi vince il confronto è già salvo. Chi perde invece avrà un'altra chance contro l'undicesima e ultima in classifica, vale a dire il Battipaglia. La perdente avrà sempre il fattore campo nella eventuale bella. Da ricordare che in campionato la Dinamo Women ha sempre battuto anche il Battipaglia: 86-72 al PalaSerradimigni e 71-60 in trasferta.

La Legabasket femminile non ha ancora diramato le date. ( g.m. )

