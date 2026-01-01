VaiOnline
Sassari.
02 gennaio 2026 alle 00:31

Negozio distrutto da un rogo 

Devastante incendio in pieno centro, bruciati gli oggetti in vendita 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fiamme nel negozio Passepartout in via Giorgio Asproni. Ieri pomeriggio, poco prima delle 17, dai locali interni dell’attività, che era chiusa per le feste, è cominciato a fuoriuscire del fumo che, in breve tempo, ha invaso le vetrine raggiungendo la strada e i passanti hanno dato l’allarme. Di fronte al carcere di San Sebastiano e distante poche decine di metri dal tribunale, l’esercizio rappresenta uno dei punti vendita più conosciuti della zona, specializzato, come recita l’insegna, in “Flowers & Home decor”. Nello specifico si occupa di allestimenti floreali, complementi d’arredo, oggettistica e decorazioni e, durante il periodo festivo, mostrava una esposizione natalizia d’impatto di cui, purtroppo, è rimasto poco o niente.

L’intervento

I vigili del fuoco, allertati e subito intervenuti con tre squadre e altri due mezzi, hanno operato per oltre due ore e mezza, guidati dal comandante provinciale, Emanuele Gissi, domando il rogo dopo essersi introdotti all’interno degli spazi muniti di maschera e bombole di ossigeno perché l’aria era irrespirabile. Lì dove, si presume, potrebbe essersi originato l’incendio. Il fumo appariva di tale intensità che, a un certo punto, era riuscito a superare l’ultimo piano del palazzo di quattro piani dove, al pianoterra, si trova Passepartout. Si è reso tra l’altro necessario allontanare le persone che abitano sopra il negozio per continuare in sicurezza le operazioni di spegnimento. Tra le azioni dei soccorsi anche l’esame dell’impianto elettrico esterno, compiuto in cima a una scala, per verificare eventuali malfunzionamenti ed evitare altri potenziali pericoli. «Forse si è trattato di un cortocircuito, non sappiamo ancora nulla», ha commentato uno dei gestori che, sconvolto, non ha voluto aggiungere altro. Sotto choc anche gli altri dipendenti dell’attività che hanno assistito al lavoro dei vigili del fuoco mentre tiravano fuori i vari oggetti, dai tavolini agli alberi di natale, bruciati o ormai inutilizzabili. Sulle cause di quanto avvenuto però si mantiene il riserbo e le ipotesi sono ancora tutte aperte e, insieme ai pompieri, verranno analizzate anche dagli agenti della polizia locale giunti pure loro sul posto. Nella giornata di ieri i locali di via Asproni, come molti altri in città, avevano le serrande abbassate e questo potrebbe aver concorso al ritardo nel notare cosa stava accadendo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Luci alla Domus per Cagliari-Milan

l Gaggini, Pilia
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
capodanno tragico

La strage dei giovanissimi Sei italiani ancora dispersi

Rogo dalle candele pirotecniche sulle bottiglie di champagne Almeno 47 vittime, molte intrappolate nell’uscita angusta 
Capodanno

Cagliari, una festa per 20mila persone

Folla nelle strade, alla Fiera e al Bastione Ristoranti e locali del centro presi d’assalto 
Mauro Madeddu
la Crisi

Dal diesel al tabacco, la stangata sui sardi arriva col nuovo anno

Il 2026 si apre con una raffica di rincari È allarme per i consumi delle famiglie 
Luca Mascia
Sanità

Asl, sì alle nomine ma con tre “buchi”

Intesa in extremis Todde-Pd: restano scoperte le Aziende di Cagliari, Sassari e Olbia 
Roberto Murgia
Cronaca

Nella bottiglia sigillata c’è acqua contaminata, donna finisce in ospedale

Panico e mistero a Carbonia, indagini dei carabinieri in corso 
Fabio Murru Stefania Piredda
Strade di sangue

Il viaggio per il concerto finisce contro un albero Illorai, un anno di lutti

La vittima è un operaio, Marco Boninu Un cinghiale gli ha tagliato la strada 
Mariangela Pala
La tragedia.

«Nuova morte sul lavoro, inaccettabile»

Emanu ele Floris
Capodanno

L’Isola festeggia i primi nati del 2026

Lieti eventi a Monserrato, Oristano (doppio parto), Nuoro, San Gavino e Olbia 
Tradizioni.

Gli irriducibili del tuffo in mare

Angelo Cucca Mariangela Pala