VaiOnline
Salerno.
28 dicembre 2025 alle 00:09

Bastonate al sindaco: ricoverato in ospedale con un dito amputato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Salerno. Sull’asfalto di via Provinciale Madonnelle, a Castiglione dei Genovesi, le macchie di sangue sono ancora ben visibili nel punto in cui, la sera di Santo Stefano, è stato aggredito Carmine Siano, 64 anni, ingegnere e sindaco del paesino di circa 1.300 abitanti sui monti Picentini. Picchiato violentemente con un bastone o una spranga da qualcuno che ha agito con il volto coperto, Siano ha riportato le fratture scomposte della gamba e del braccio sinistro, la frattura delle dita della mano destra: i medici sono stati costretti ad amputare un dito. Poi ancora una ferita sulla tempia sinistra e ferite multiple su tutto il corpo e in particolare sul viso.Subito soccorso, il sindaco è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Salerno dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ricoverato in ortopedia.

Le indagini

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’aggressione: si stanno visionando le telecamere di sorveglianza e si stanno cercando eventuali testimoni. Fondamentale sarà anche il racconto dell’aggredito. Il movente è un mistero. In paese, dove Siano è diffusamente stimato (dopo essere stato per diversi mandati vice, era stato eletto sindaco a giugno 2024 con il 72% dei voti), nessuno riesce a darsi una spiegazione e i familiari chiedono che sia fatta chiarezza.

Si allunga la lunga serie di atti intimidatori subiti dagli amministratori locali: nel 2024 sono stati 630 le intimidazioni, con un aumento del 13,9% rispetto al ‘23, quando furono 553. Il 24% degli episodi è riconducibile a una matrice privata, il 12% a tensioni di natura politica e l'11,1% a tensioni di natura sociale.

Le reazioni

Al sindaco è arrivata la solidarietà del presidente dell'Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: «Un atto di violenza inaccettabile che conferma la necessità di tenere alta l'attenzione su chi ogni giorno governa il territorio affrontando situazioni delicate. I sindaci non saranno lasciati soli». Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico: «L'auspicio è che venga fatta piena luce sull'accaduto e che simili atti di violenza non trovino mai spazio nella nostra comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Kiliçsoy fa esplodere la festa

Cagliari, fine anno di felicità: Prati firma il pari, poi il gol da favola del turco 
l Nello sport
Capodanno

Navette, treni e aree sosta: il Nord si prepara all’assalto

Attese migliaia di persone, posti letto quasi esauriti nelle località della Riviera del Corallo e della Gallura 
Tania Careddu Caterina Fiori
Italian singers Achille Lauro and Elodie (L) perform on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 14 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
Italian singers Achille Lauro and Elodie (L) perform on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 14 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
Capodanno

L’Isola balla in piazza con le stelle della musica

Decine di eventi e concerti da Cagliari alla Costa Smeralda Feste diffuse in molti centri. Ad Assemini si parte oggi con Ghali 
Mauro Madeddu
Bocciate le ipotesi della cessione a F2i e della fusione con Olbia e Alghero: «Operazioni fuori da ogni logica»

«La privatizzazione dell’aeroporto? Un vero suicidio»

L’altolà di Mura (Federalberghi):  «Lo scalo di Cagliari non si regala» 
Cristina Cossu
Il caso

Il grande cuore di Olbia fa riaprire subito la Mensa Vincenziana

Da domani sarà possibile di nuovo distribuire i pasti agli ospiti 
Tania Careddu
La storia

«La mia vita su una ruota»

Diciottenne di Soleminis organizza gare di impennate con la moto 
Carla Zizi
La legge

Corte dei conti, riforma tra le polemiche

Il Senato approva il ddl sulle nuove competenze dei magistrati contabili 
Camera

Tasse e accise, l’altro lato della manovra

Accanto alle riduzioni Irpef i rincari su carburante e spedizioni 