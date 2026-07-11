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12 luglio 2026 alle 01:08

Nations League, l’Italia rimonta il Canada e va in testa 

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Terza vittoria consecutiva ad Hong-Kong per l’Italia del ct Julio Velasco. Con il pass per le Finals già timbrato, le azzurre hanno superato anche l’ostico Canada di Giovanni Guidetti 3-2 (22-25; 27-29; 25-23; 25-23; 15-5) con sei punti di Alessia Orro. La nona vittoria in Volleyball Nations League è arrivata dopo una rimonta resa ancor più pesante dal valore della prestazione offerta dalle canadesi. Un successo pesante, che testimonia la crescita costante del gruppo azzurro ritrovatosi al completo da poco più di dieci giorni e che oggi alle 14 italiane (diretta Dazn e Vbtv) proverà a chiudere in bellezza la fase intercontinentale battendo le padrone di casa della Cina. Grazie al successo sul Canada e in vista del big match di Osaka tra Brasile (sconfitto a sorpresa dalla Thailandia) e Usa, l’Italia potrà, battendo la Cina, giocarsi il secondo posto in classifica generale che varrebbe l’incrocio nei quarti di finale con la settima.
Anche per il match con le nordamericane, Velasco ha scelto il sestetto iniziale visto con Ucraina e Belgio: Orro-Antropova in diagonale, Sylla e Nervini schiacciatrici, Danesi e Fahr al centro, e Fersino libero.

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