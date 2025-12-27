VaiOnline
Mogoro.
28 dicembre 2025 alle 00:06

“Natale inclusivo” con il quadrangolare di Baskin 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi a Mogoro torna il “Baskin” per promuovere l’inclusione attraverso lo sport. La disciplina, nato dalla fusione tra basket e inclusione, è stata pensata per consentire a ognuno di esprimere al meglio le proprie potenzialità senza barriere: aperto a giocatori e giocatrici con e senza disabilità, di ogni livello e qualsiasi età. Oggi al “Pala Dessì” il secondo torneo, riconosciuto ufficialmente dall’Ente italiano sport inclusivi.

«La speranza è riuscire a far partire in Sardegna, un campionato già a febbraio e marzo – afferma l’allenatore Giacomo Orrù –Ci stiamo lavorando e Mogoro sarà il punto di partenza». Il quadrangolare “Natale inclusivo” vedrà in campo i padroni di casa del Baskin Mogoro, “Abilità” Asd Sassari, Macomer 2.0 e la fusione tra Serramanna basket e Azzurra Oristano, che per l’occasione si chiameranno “Serrastano” o “Orismanna”.

Alle 9.30 apre la partita tra Baskin Mogoro e Orismanna; alle 11.30 “Abilità” Sassari-Macomer 2.0. Alle 15.30 la gara per il terzo e quarto posto; alle 17.30 la finale. «Tutte le società – conclude– hanno canali social in modo tale da poter far conoscere sempre più il nostro sport. A Oristano e Serramanna in particolare, ma anche nelle altre zone della Sardegna, siamo sempre alla ricerca di giocatori per ampliare le squadre».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Kiliçsoy fa esplodere la festa

Cagliari, fine anno di felicità: Prati firma il pari, poi il gol da favola del turco 
l Nello sport
Capodanno

Navette, treni e aree sosta: il Nord si prepara all’assalto

Attese migliaia di persone, posti letto quasi esauriti nelle località della Riviera del Corallo e della Gallura 
Tania Careddu Caterina Fiori
Italian singers Achille Lauro and Elodie (L) perform on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 14 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
Italian singers Achille Lauro and Elodie (L) perform on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 14 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
Capodanno

L’Isola balla in piazza con le stelle della musica

Decine di eventi e concerti da Cagliari alla Costa Smeralda Feste diffuse in molti centri. Ad Assemini si parte oggi con Ghali 
Mauro Madeddu
Bocciate le ipotesi della cessione a F2i e della fusione con Olbia e Alghero: «Operazioni fuori da ogni logica»

«La privatizzazione dell’aeroporto? Un vero suicidio»

L’altolà di Mura (Federalberghi):  «Lo scalo di Cagliari non si regala» 
Cristina Cossu
Il caso

Il grande cuore di Olbia fa riaprire subito la Mensa Vincenziana

Da domani sarà possibile di nuovo distribuire i pasti agli ospiti 
Tania Careddu
La storia

«La mia vita su una ruota»

Diciottenne di Soleminis organizza gare di impennate con la moto 
Carla Zizi
La legge

Corte dei conti, riforma tra le polemiche

Il Senato approva il ddl sulle nuove competenze dei magistrati contabili 
Camera

Tasse e accise, l’altro lato della manovra

Accanto alle riduzioni Irpef i rincari su carburante e spedizioni 