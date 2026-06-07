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Via Mar Caspio
08 giugno 2026 alle 00:50

Nasce a Flumini il centro d’aiuto per le famiglie 

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Ci vorrà ancora qualche tempo ma presto i residenti di Flumini e non solo, avranno a disposizione un nuovo servizio. Sarà realizzato in via Mar Caspio, il nuovo centro per la famiglia, nell'ambito del Plus Quartu-Parteolla.

La struttura individuata dai Servizi sociali è uno stabile abbandonato da tempo che con 600mila euro finanziati dalla Regione, sarà destinato all’allestimento di nuovi spazi dedicati. Un nuovo servizio che si aggiunge al Centro intergenerazionale di piazza IV Novembre, allo Spazio Michelangelo Pira e alla sede del Progetto DesTEENazione di via Monsignor Angioni.

Il Centro per la famiglia sarà uno spazio di incontro, sostegno e crescita condivisa, dove le famiglie non solo saranno destinatarie di servizi, ma protagoniste del proprio benessere e della comunità. Permetterà di promuovere la partecipazione attiva, la solidarietà e la creazione di percorsi educativi, ricreativi e di supporto, per rafforzare i legami e valorizzare le risorse del territorio. Gli ambienti saranno destinati allo “Spazio Neutro”, un luogo protetto per il diritto alla relazione, alla mediazione familiare, per ricostruire il dialogo e il benessere relazionale, al sostegno alla genitorialità, per crescere insieme.

Saranno inoltre sviluppate indagini di coppia per l’affido e l’adozione, sarà promosso il sostegno educativo e organizzate altre attività ludico-ricreative. Si svilupperà su un unico piano di circa 300 metri quadri, circondato da un terreno di quasi 2mila mq che si trasformerà in giardino, quindi fruibile anche per attività all’esterno.

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