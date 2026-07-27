Musetti torna battendo Arnaldi  a Washington 

Appena 40 minuti. Tanto è durato il ritorno in campo di Lorenzo Musetti, che non giocava dalla semifinale del 12 maggio a Roma. Superati i problemi fisici, il carrarino si è ripresentato sul cemento di Washington dove è iniziato il Mubadala DC Open, un Atp 500 in preparazione degli Us Open di fine agosto. Il derby contro Matteo Arnaldi non ha praticamente avuto storia, perché Musetti ha beneficiato del ritiro del vincitore del Challenger 175 di Cagliari quando conduceva per 6-0, 3-1. Sarà più probante l’impegno che lo attende negli ottavi contro il vincitore del match andato in scena nella notte, tra l’australiano Aleksandar Vukic (105 Atp) e l’americano Zachary Svajda (76).

Avanti Elisabetta

A Washington c’è anche la numero due azzurra Elisabetta Cocciaretto, che ha ottenuto una vittoria di carattere in tre set contro l'ex grande promessa Clara Tauson, 24 anni, campionessa di Danimarca quando ne aveva appena 13 e campionessa Juniores a Melbourne nel 2019. La marchigiana si è imposta in rimonta per 4-6, 7-6(2), 7-6(2) dopo oltre tre ore di battaglia, infilandosi con esperienza negli spazi che la discontinuità della talentuosa avversarie le ha concesso. Adesso la attende l’ottava testa di serie, l’americana Emma Navarro che ha liquidato la connazionale Sofia Kenin.

Classifica Atp

Intanto ieri la nuova classifica mondiale Atp ha certificato la settimana numero 82 come numero 1 al mondo di Jannik Sinner. L’altoatesino ha 13.450 punti e un vantaggio di quasi 5000 sul numero 2, il tedesco Alexander Zverev. In attesa di un rientro che ci si augura sia vicino, Carlos Alcaraz mantiene il terzo posto con 8.160 punti, davanti al canadese Felix Auger-Aliassime (4.740). Pur senza aver giocato, Novak Djokovic sale al 5° scavalcando Alex De Minaur e Ben Shelton. Stabili Flavio Cobolli (n. 9) e Lorenzo Musetti (n. 15), mentre mentre Luciano Darderi (sceso dal n. 21 al 23) cercherà il riscatto in Messico, nell'Atp 250 di Los Cabos. Meno due anche per Matteo Arnaldi (35). In totale restano otto gli azzurri in Top 100.

Classifica Wta

Resta invece invariata la Top 20 Wta, che è ancora dominata da Aryna Sabalenka, Elena Rybakina e Jessica Pegula, mentre scatta la stagione americana sul cemento che precede gli US Open (dal 30 agosto al 13 settembre). Stabile al 15° posto Jasmine Paolini, prima delle tenniste italiane. Fa due passi indietro Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 71.

RIPRODUZIONE RISERVATA