Musetti e Cocciaretto out: ora il Canada 

E adesso il Canada. Venerdì notte si é fermato contro Rafael Jodar il cammino di Lorenzo Musetti nell’Atp 500 di Washington, che segnava il suo ritorno in campo.Il carrarino, fermo dagli Internazionali d'Italia, é stato sconfitto nei quarti di finale dallo spagnolo, che si é aggiudicato il match in rimonta, con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-4 in quasi 2 ore di gioco. Un rientro da archiviare in modo positivo per l’azzurro, che aveva superato al primo turno Matteo Arnaldi e agli ottavi Aleksandar Vukic.

Stessa sorte ha subito Elisabetta Cocciaretto, che ha comunque confermato la propria crescita. La giapponese Naomi Osaka l’ha fermata nei quarti sul cemento della capitale americana. La tennista di Fermo ha ceduto in tre set, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3. Per Cocciaretto, alla prima partecipazione nel torneo, era il primo quarto di finale in un “500”.

Montreal e Toronto

Adesso l’attenzione si sposta in Canada, dove quest’anno l’Open (classificato come “1000”) si disputa a Montreal per gli uomini e a Toronto per le donne. Sono già iniziate le qualificazioni, in attesa del via dei tabelloni principali, da domani. Non ci sarà Jannik Sinner, che ha vinto tutti i Masters 1000 del 2026 ma che ha scelto di prolungare il recupero dopo il successo a Wimbledon e che riapparirà a Cincinnati assieme a Novak Djokovic e probabilmente Carlos Alcaraz. Per l’Italia ai 64esimi ci sono Sonego (con Griekspoor), Bellucci (Baez) e Berrettini (Navone). Bye per Cobolli, Darderi, Arnaldi e Musetti.

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