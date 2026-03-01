Muraglione crollato a Montevecchio, via alla ricostruzione 

Una ditta incaricata dal Comune ha iniziato i lavori di ricostruzione del muraglione crollato nella strada dietro la caserma dei carabinieri di Montevecchio, nel Guspinese. L’aveva costruito la società mineraria nel secolo scorso, e da alcuni anni via Monticello era recintata per il pericolo di crolli. Con le piogge il muraglione è caduto definitivamente sulla strada.

La Giunta ha deciso di agire in via d’urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza, stanziando 80mila euro. Appena l’ufficio Tecnico ha ultimato il progetto, è iniziato il cantiere.

Da tempo nella frazione guspinese c’erano richieste di messa in sicurezza con puntellamenti e transenne, per garantire la pubblica incolumità. I tecnici del Comune, attraverso un sopralluogo, avevano accertato che persisteva un grave stato di instabilità strutturale del muro di contenimento e della fontanella pubblica, tali da poter determinare, in caso di ulteriori cedimenti, rischi concreti di crollo con potenziale pericolo per l’incolumità delle persone. Quel muraglione era molto vicino alla strada e a luoghi di passaggio.

Soddisfatti i residenti. Commenta Giuseppe Piddiu: «Finalmente il Comune sta eseguendo i lavori, la ditta ha già predisposto l’armatura con pannelli per il getto di cemento armato che costituirà la nuova struttura edile per il contenimento della terra e delle cinque abitazioni presenti nel livello superiore della zona in cui è avvenuta la frana. Il Municipio ha dovuto interdire il traffico per i pedoni e i veicoli, adesso speriamo che i lavori saranno conclusi presto».

