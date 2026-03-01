VaiOnline
Guspini.
01 marzo 2026 alle 02:38

Muraglione crollato a Montevecchio, via alla ricostruzione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una ditta incaricata dal Comune ha iniziato i lavori di ricostruzione del muraglione crollato nella strada dietro la caserma dei carabinieri di Montevecchio, nel Guspinese. L’aveva costruito la società mineraria nel secolo scorso, e da alcuni anni via Monticello era recintata per il pericolo di crolli. Con le piogge il muraglione è caduto definitivamente sulla strada.

La Giunta ha deciso di agire in via d’urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza, stanziando 80mila euro. Appena l’ufficio Tecnico ha ultimato il progetto, è iniziato il cantiere.

Da tempo nella frazione guspinese c’erano richieste di messa in sicurezza con puntellamenti e transenne, per garantire la pubblica incolumità. I tecnici del Comune, attraverso un sopralluogo, avevano accertato che persisteva un grave stato di instabilità strutturale del muro di contenimento e della fontanella pubblica, tali da poter determinare, in caso di ulteriori cedimenti, rischi concreti di crollo con potenziale pericolo per l’incolumità delle persone. Quel muraglione era molto vicino alla strada e a luoghi di passaggio.

Soddisfatti i residenti. Commenta Giuseppe Piddiu: «Finalmente il Comune sta eseguendo i lavori, la ditta ha già predisposto l’armatura con pannelli per il getto di cemento armato che costituirà la nuova struttura edile per il contenimento della terra e delle cinque abitazioni presenti nel livello superiore della zona in cui è avvenuta la frana. Il Municipio ha dovuto interdire il traffico per i pedoni e i veicoli, adesso speriamo che i lavori saranno conclusi presto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Scacco all’Iran, ucciso Khamenei

Usa e Israele hanno scatenato l’attacco. La Brigata Sassari vola in Libano 
Il conflitto

«Nessun italiano coinvolto» Crosetto bloccato a Dubai

Colpita una base dell’esercito in Kuwait Ieri un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi 
Il conflitto

«La logica americana è chiara ma ora il rischio è la guerra civile»

L’analista: Trump fuori controllo? No, segue l’agenda dei militari 
Celestino Tabasso
Regione

Todde-Pd, tregua per il referendum

Tensioni congelate durante le tre settimane di campagna per il 22 e 23 marzo 
Roberto Murgia
Carceri

«Non siamo la colonia del 41 bis»

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss 
Alessandra Carta
La storia

Muru Mannu, le cascate contese

Il sindaco di Gonnosfanadiga: «Sono nostre, non di Villacidro» 
Johanne Cesarano Paolo Carta
La storia

Zuncheddu: «Lo Stato mi ha tradito due volte»

Nel 2024 l’assoluzione dopo 33 anni di carcere da innocente: non ha avuto alcun risarcimento 
Massimiliano Rais
La giornata

Mattarella: diritto alla salute per tutti

Il monito del capo dello Stato: «Disparità non più accettabili tra nord e sud» 