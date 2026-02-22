muppet al comando del torneo over 

Continua la bagarre in vetta all’Over della Caam. In attesa del posticipo di domani tra Medilav e Bar Dessì, la Muppet agguanta la testa grazie a Pirisi e Scalas (2-1 su Gli Incisivi). Resta a un punto la De Amicis (5-0 sul Settimo 1967), mentre alla Jupiter basta una rete di Fresa per vincere il big match della diciottesima giornata con l’Antiquariato Neri/Barracca Manna, superato dallo Sporting Diddo’s (3-1 sulla Toti Lounge Bar con doppietta di Farci e rete di Sechi). Consolida l’ottavo posto l’Aiace con il 4-2 sui Kaproni, cui non bastano le reti di Zodio e Birindelli.

Il ventesimo turno dei Master lancia in vetta il Santiago (2-1 sulla Thermomax), che sfrutta la giornata di riposo dell’Is Cortes. Una rete di Agostino basta alla Stella Rossa Villacidro (terza) per superare i 4 Mori Samassi. Rallenta il Deximu contro la Fedele Lecis: Mossa e Barberis firmano l’1-1. Scivola al sesto posto invece il Kalagonis, sconfitto dal Settimo 1967 (3-2). In posticipo stasera Flamengo-Muppet. Atletico Uta 1984- Jasp Mercato San Benedetto è stata rinviata al 3 marzo.

Lo scontro diretto del ventesimo turno degli Ultra va alla Fly Divani, che supera la vicecapolista Pgs Audax Frutti d’Oro 2-0. Il passo falso con l’Horsham/La Fenice (1-2) costa alla Colonial Fruits l’aggancio al quarto posto del Calasetta, vittorioso sull’Albedo per 3-1. Entrambe tallonano il Brancaleone (1-0 sulla Cra Rs Mediterranea/Ulisse). Vince di misura anche la Libertas Barumini con il Cagliari 2020. Tornano al successo (il secondo stagionale) i Teddy Boys (3-1 sugli Amatori Elmas 2024). Stasera si gioca Nivea Karalis-Zuddas Gomme G&G Market.

Nella prima di ritorno dei Senior continua la corsa solitaria della De Amicis (3-0 sul Serbariu). Successo pieno anche della Cra Regione Sardegna (4-0 sull’El Carnicero), mentre finisce 0-0 tra Accademia Sulcitana e Maracalagonis. Gli Incisivi-Deximu (stasera) e I Love Pizza Monserrato-Orrolese (domani) sono i posticipi.

