Muore nel suo appartamento: lo trovano dopo tre giorni 

È stato un vicino di casa a dare l’allarme: non vedeva da un po’ l’inquilino 59enne che viveva da solo nel suo appartamento e insospettito anche dal forte odore proveniente dall’abitazione ha chiamato i vigili del fuoco. Sono stati loro, insieme ai carabinieri della Compagnia, a fare la terribile scoperta dopo essere entrati da una finestra: Piergiorgio Boi, pensionato, era morto da alcuni giorni, probabilmente da almeno tre.

Il medico legale ha effettuato un controllo sul corpo senza trovare segni o altro che potessero far pensare a qualcosa di diverso da una morte per cause naturali. Anche le indagini svolte dai militari hanno escluso possibili interventi di persone dall’esterno: non sono stati trovati segni di scasso e l’abitazione era in ordine.

L’uomo viveva da solo e si sentiva comunque con alcuni familiari che non abitano a Cagliari. In questo caso è trascorso qualche giorno senza che nessuno si mettesse in contatto con lui. Poi ieri mattina la chiamata al 112 di un vicino e la terribile scoperta. Il magistrato di turno, dopo aver ricevuto tutte le informazioni dai vigili del fuoco e dai carabinieri, ha disposto la restituzione del corpo ai familiari per poter svolgere il funerale. (m. v.)

