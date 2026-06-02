Municipio, dipendenti sul piede di guerra 

Eccessivi carichi di lavoro, la persistente carenza di personale e le crescenti difficoltà organizzative che incidono negativamente sul funzionamento degli uffici comunali. I dipendenti del Comune di Serramanna hanno proclamato il rinnovo dello stato di agitazione, in atto da gennaio 2025. Lo fanno non per bocca della Rsu aziendale (decaduta a causa della rinuncia di alcuni componenti, per trasferimento o pensionamento) ma con una nota firmata dalle sigle sindacali territoriali di categoria. Cisl Funzione Pubblica e Uil Fp hanno firmato un documento che fa di nuovo salire di tono il confronto tra le parti, in atto da un anno e mezzo. “Dipendenti ancora in stato di agitazione: criticità irrisolte e carichi di lavoro insostenibili”, è l’oggetto del documento firmato da Edordo Bizzarro (Cisl Fp) e Mario Sollai (Uil Fp), risultato dell’ultima assemblea sindacale dei dipendenti tenutasi il 28 maggio.

La lettera

«Dall’assemblea è emerso che le criticità denunciate non risultano superate e che il disagio lavorativo continua», scrivono i leader sindacali del Medio Campidano che, tra le principali problematiche segnalano gli eccessivi carichi di lavoro, la carenza di personale e le crescenti difficoltà organizzative «che incidono negativamente sul regolare funzionamento degli uffici comunali». Una situazione, «che determina un significativo aumento dello stress lavoro-correlato e accresce le responsabilità in capo ai dipendenti». Insomma, il nodo più spinoso: la carenza della pianta organica (negli ultimi 18 mesi gli uffici comunali sono stati chiusi a più riprese per la mancanza di personale), a causa della fuga dei dipendenti per pensionamenti e trasferimenti, che insieme ai buoni pasto da corrispondere e le progressioni di carriera ferme da anni sono alla base della proclamazione dello stato di agitazione del personale del Municipio, a gennaio 2025, sarebbe ancora irrisolto. «Preoccupante», continua la nota, «è la condizione dei responsabili di procedimento e di servizio, più spesso impossibilitati a rispettare i termini a causa dell’insufficienza di organico».

Botta e risposta

Da qui il rinnovo dello stato di agitazione dei dipendenti, ai quali il sindaco Gabriele Littera replica: «I dipendenti hanno ottenuto tutto ciò che chiedevano. Ora è l’amministrazione che deve ottenere, in favore della cittadinanza. Quella nota la rimandiamo al mittente, ci vuole rispetto per un’amministrazione che si è dimostrata attenta e disponibile». Abbiamo deliberato, dice, «la concessione dei buoni pasto, fatto due bandi di progressioni orizzontali in 2 anni, che non si vedevano da 20 anni, fatto nuove assunzioni, chiamato personale a scavalco e esternalizzato servizi, concesso di lavorare in smart-working e ridotto gli orari di apertura al pubblico». Il tavolo di confronto Comune-dipendenti sembra quindi arroventarsi. «Ribadiamo la disponibilità al confronto», scrivono i sindacati, che «in assenza di risposte adeguate e di interventi concreti», si riservano di attivare «tutte le ulteriori iniziative sindacali».

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