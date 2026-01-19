Municipio da sette giorni senza connessione Internet 

Le connessioni sono al palo. Da una settimana il palazzo municipale di Loceri è privo di collegamento Internet. Per il sindaco, Gianfranco Lecca, un disservizio grave, prolungato e non più tollerabile che sta compromettendo il funzionamento dell’ente e l’erogazione dei servizi pubblici essenziali.

L’amministrazione comunale chiama direttamente in causa Tim, responsabile di un’interruzione che, per durata e modalità, assume i contorni di un’interruzione di pubblico servizio.

Nonostante la segnalazione del guasto e i ripetuti solleciti, a distanza di sette giorni il servizio non è stato ripristinato né sono state fornite risposte chiare o un’interlocuzione adeguata. «Un Comune - accusa Lecca - non può essere lasciato isolato per una settimana intera, senza risposte e soluzioni. Se il servizio non verrà ripristinato immediatamente, procederemo alla denuncia per interruzione di pubblico servizio. Ciò che lascia sgomenti è che in un’intera settimana non sia stato possibile risolverlo, né garantire un livello minimo di assistenza a un ente pubblico chiamato a tutelare sicurezza, informazione e servizi alla comunità. Lasciare un Comune senza Internet significa colpire direttamente il diritto dei cittadini a servizi efficienti e tempestivi». Meteo permettendo, i tecnici dovrebbero intervenire oggi per risolvere il guasto. (ro. se.)

